Cansız bedenini annesi buldu

DENİZLİ'NİN Çameli ilçesinde annesinin kahvaltıya gelmemesi üzerine durumundan edişe ettiği genç adam, evinde ölü halde bulundu. Olay, Çameli ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir kız babası ve eşiyle boşanma aşamasında olan 39 yaşındaki Özer Öztürk, kahvaltıya gitmeyince annesi şüphelenerek evine gitti. Kapıyı açan anne, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Fenalık geçiren anne komşularından yardım isterken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

■ SEBAHATTİN ALP