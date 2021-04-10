PAMUKKALE Belediyesi'nin 'Denizli kekiği' için yaptığı coğrafi işaret tescil başvurusu kabul edildi. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'ın belgeyi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teslim ettiği belirtildi.
Denizli kekiğine coğrafi işaret tescili haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.