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Haberler Denizli Denizli kekiğine coğrafi işaret tescili

kekiğine coğrafi işaret tescili

Denizli kekiğine coğrafi işaret tescili

10.4.2021

PAMUKKALE Belediyesi'nin 'Denizli kekiği' için yaptığı coğrafi işaret tescil başvurusu kabul edildi. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'ın belgeyi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teslim ettiği belirtildi.
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