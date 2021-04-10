Denizli kekiğine coğrafi işaret tescili

PAMUKKALE Belediyesi'nin 'Denizli kekiği' için yaptığı coğrafi işaret tescil başvurusu kabul edildi. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'ın belgeyi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teslim ettiği belirtildi.

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