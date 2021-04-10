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Haberler Denizli Minibüs bagajındaki hapları 'Jibby' buldu

Minibüs bagajındaki hapları 'Jibby' buldu

'de, polisin düzenlediği operasyonda durdurulan minibüste, narkotik köpek 'Jibby' ile arama yapıldı. Bagajdaki çanta içine gizlenen 19 bin 826  hap, ele geçirildi.

Minibüs bagajındaki hapları 'Jibby' buldu
DHA

10.04.2021, 18:06

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceğini tespit etti.

Teknik ve fiziki takip başlatan polis ekipleri, dün Ankara kara yolunda operasyon yaparak, minibüsü durdurdu.

Narkotik köpeği 'Jibby' ile minibüste yapılan aramada, bagajdaki çanta içinde 19 bin 826 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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