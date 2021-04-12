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Haberler Denizli Denizli'de 120 parça tarihi eser ele geçirildi

'de 120 parça ele geçirildi

'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 120 parça ele geçirildi. Otomobilde yapılan aramada farklı dönemlere ait 116 ile tanrıça ve ok tutan asker figürlü heykel bulundu. Gözlatına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Denizli'de 120 parça tarihi eser ele geçirildi
DHA

12.04.2021, 18:12

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kent merkezinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen polis, belirlenen otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada farklı dönemlere ait 116 sikke, tanrıça ve ok tutan asker figürlü heykel ile takı olarak kullanıldığı değerlendirilen 2 obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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