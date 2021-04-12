Parkta oyun oynayan çocuklara ateş açtı

Denizli'de parkta oyun oynayan çocuklara bir şahıs tüfekle ateş açtı. Çocuklardan birinin dayısı kendini yeğenlerine siper ederek yaralandı. Olay, Pamukkale ilçesi Akçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde mahalledeki çocuklar oyun parkında oynadıkları sırada parkın yanındaki evden çıkan Hasan A. tüfekle ateş etmeye başladı. O sırada parkta bulunan Şahin Uzar, parkta oyun oynayan yeğenlerini korumak için üzerlerine yattı. Hasan A.'nın tüfekle dehşet saçtığı o anlarda saçmaların isabet ettiği Uzar bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Hasan A'yı gözaltına aldı.