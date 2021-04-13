Bahçede oyun oynayan Alperen fenalaşıp öldü

DENİZLİ Buldan'da 6 yaşındaki Alperen Çoban, bahçede arkadaşlarıyla oynarken fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çoban, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Özcan ve Ayşe Çoban çifti, 6 yaşındaki çocukları Alperen'in ölümü ile yıkıldı. Küçük çocuğun cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Çoban'ın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak.

■ SEBAHATTİN ALP