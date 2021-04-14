Denizli'de hızlı ölüm!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde aşırı hız yüzünden kontrolden çıkan hafif ticari araç, bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan iki gençten biri öldü, diğeri ise ağır yaralandı. Bahçelievler Mahallesi 4003 Sokak'ta önceki gece meydana gelen kazada, Özay Ertekin (25) yönetimindeki 20 AB 275 plakalı hafif ticari araç, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak savruldu. Yol kenarındaki bankete çarpan araç, bahçe duvarına çarparak durabildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından araç, bahçe duvarı ve elektrik panosunun üzerinde asılı kaldı. Kazada sürücü Ertekin olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçtaki Rabia Sena Aksoy ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Aksoy ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Asılı vaziyetteki araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden indirildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Araçta sıkışarak can veren Özay Ertekin'in cesedi, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Kaza sonrası acı haberi alarak olay yerine gelen Ertekin'in yakınları sinir krizi geçirdi. Ertekin'in babası, "Böyle bir kaza olamaz" diyerek feryat etti.

SABAHATTİN ALP