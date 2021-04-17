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Haberler Denizli Denizli'deki orman yangınında 4 hektar çam ormanı yandı

'deki orman yangınında 4 hektar çam ormanı yandı

'nin ilçesindeki ormanlık alanda başlayıp, rüzgarın da etkisiyle büyüyen , ekiplerin 3 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 4 hektar kızılçam ormanı, zarar gördü.

Denizli'deki orman yangınında 4 hektar çam ormanı yandı
DHA

17.04.2021, 17:38

Karataş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler, yayılarak, kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Yangına 20 orman işçisi, 15 arasözle müdahale etti. Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Soğutma çalışmasının sürdüğü bölgede, 4 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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