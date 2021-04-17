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Haberler Denizli İnşaattan 1 ton demir çalan zanlı yakalandı

İnşaattan 1 ton demir çalan zanlı yakalandı

'nin ilçesindeki bir inşaattan 1 ton demir çaldığı ileri sürülen A.D. gözaltına alındı. Bir hurda deposunda bulunan çalıntı demirlere el konulurken A.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İnşaattan 1 ton demir çalan zanlı yakalandı
DHA

17.04.2021, 17:46

Yeni Mahalle'de inşaatın önünde bulunan 1 ton demir çalındı. İhbar üzerine polis, şüpheliyi yakalama için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin A.D. olduğunu belirledi. Polis, A.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bir hurda deposunda bulunan çalıntı demirlere de el konuldu. A.D.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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