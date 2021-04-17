İnşaattan 1 ton demir çalan zanlı yakalandı

Yeni Mahalle'de inşaatın önünde bulunan 1 ton demir çalındı. İhbar üzerine polis, şüpheliyi yakalama için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin A.D. olduğunu belirledi. Polis, A.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bir hurda deposunda bulunan çalıntı demirlere de el konuldu. A.D.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.