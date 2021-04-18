  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Denizli'de trafo bomba gibi patlattı

'de trafo bomba gibi patlattı

’nin ilçesinde şiddetli fırtınada gerilim hattının birbirine değmesi sonucu oluşan kısa devre, trafoda patlamalara neden oldu. Ardı ardına bomba gibi patlamaların meydana geldiği trafo devre dışı kalınca, ilçe bir süre karanlığa büründü.

Denizli'de trafo bomba gibi patlattı
İHA

18.04.2021, 12:17

Olay, Acıpayam ilçesi Alaattin Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gün boyu etkili olan fırtınanın ardından gerilim hattının birbirine değmesi sonucu trafoda patlama meydana geldi. Trafodaki kıvılcımlar şiddetini arttırarak parlarken o anda yoldan geçen vatandaşlar panikle koşuşmaya başladı. Patlamanın ardından trafoda yoğun duman meydana geldi. Vatandaşlar yetkililere haber vererek durumu bildirirken, mahallede ve ilçede elektrikler kesildi.

Aydem görevlileri, ihbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaştı. Olumsuz hava koşullarına rağmen arızayı gidermek için zorlu bir mücadele veren ekipler, patlamanın üzerinden çok fazla bir süre geçmeden arızayı gidererek ilçeye yeniden elektrik verdi.

Trafonda meydana gelen patlama anı ise, bölgede yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Büyük bir gürültüyle patlayan trafoda ardı ardına yaşanan patlamalar ve yüksek gerilim hattı tellerinin şiddetli fırtına nedeniyle birbirine deyip kıvılcım attığı anlar görüntülerde yer aldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de trafo bomba gibi patlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.