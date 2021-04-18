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Haberler Denizli Evlilik dolandırıcısı 4 kişi cezaevine konuldu

Evlilik dolandırıcısı 4 kişi cezaevine konuldu

Evlilik dolandırıcısı 4 kişi cezaevine konuldu

18.4.2021

DENİZLİ'DE iki kişiyi evlilik vaadiyle dolandıran ve aralarında kadınların da bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. Beyağaç'ta V.Ş. ve Kale'de H.Y'yi evlenme vaadiyle kandırıp 30 bin lira para ve ziynet eşyalarını alıp kaçan çete çökertildi. Jandarma 3 aylık araştırmanın ardından şüphelilerin kimliklerini ve yerleri tespit etti. Denizli, Muğla ve İzmir'de eşzamanlı operasyonla yakalanarak mahkemeye çıkarılan H.Ç. (44), Ö.K. (23) adlı 2 kadın ile Ö.Ç. (45), H.Y. (65) tutuklandı.

■ SEBAHATTİN ALP

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