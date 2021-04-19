Denizli’de kumar oynayan 32 kişiye binlerce lira ceza

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 12 ile 19 Nisan 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 982 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 4 farklı adreste kumar oynandığı tespit edilerek, 32 şüpheliye 42 bin 752 TL, 5 şüpheliye kumar oynanması için yer ve imkan sağlamasından dolayı idari para cezası ve adli işlen uygulandı.



KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE UYMAYAN 54 KİŞİYE 48 BİN 600 TL İDARİ PARA CEZASI

Polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında açık işyerlerinde yaptığı denetimlerde, 267 işyeri denetlendi. Denetimlerde 994 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapıldığı belirtildi. Denetlemeler sonucunda 54 kişinin sosyal mesafeyi ihlal ettiği tespit edilerek toplam 48 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.



APART YETKİLİSİ 3 KİŞİYE 29 BİN 496 TL İDARİ PARA CEZASI

Geçici konaklama yerleri olan apart, otel ve pansiyon denetimlerinde kimlik bildirme kanunu kapsamında 98 apart dairesi kontrol edilerek 3 farklı apart yetkilisine kurallara uymamaktan toplam 29 bin 496 TL idari para cezası uygulandı.