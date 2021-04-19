  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Denizli’de uyuşturucu maddeleri aracın radyo kısmına gizledi

’de uyuşturucu maddeleri aracın radyo kısmına gizledi

Aracı ile sokak sokak uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıs yakalandı. Uyuşturucu maddeleri, aracın radyo kısmının içerisine gizlediği ortaya çıktı.

Denizli’de uyuşturucu maddeleri aracın radyo kısmına gizledi

19.04.2021, 19:14

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir şahıs, Narkotik timlerinin takibine takıldı.

Şahsın kentin farklı noktalarında uyuşturucu sattığı tespit edildi. Kısa süreli takibin ardından yakalanan şahıs, gözaltına alındı.

Araçta arama yapan ekipler, radyo bölümünde zulalanmış uyuşturucu maddeleri ele geçirdi.

33 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve satışını gerçekleştiren şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. 33 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda yarım kilogram esrar maddesi, muhtelif cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 25 TL para, ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, tabancalara ait 8 adet mermi ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 33 şüpheli adliyeye sevk edildi. 16 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli’de uyuşturucu maddeleri aracın radyo kısmına gizledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.