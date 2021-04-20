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Kirayı almak için gitmişti! Korkunç manzara ile karşılaştı

’de kira parasını almak için ’in evine giden ev sahibi, yerde kiracısının cansız bedeniyle karşılaştı. Cesedin uzun bir süre süre evde kaldığı belirlenirken, Tunçer’in kesin ölüm nedeni otopsi ardından netlik kazanacak.

Kirayı almak için gitmişti! Korkunç manzara ile karşılaştı
İHA

20.04.2021, 14:56

Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tek başına yaşayan 48 yaşındaki Yusuf Kurt Tunçer'den uzun zamandır yakınları haber alamıyordu. Ev sahibi kirasını almak için Tunçer'in evine gittiğinde kapının açık olduğunu fark etti. Kapıyı açtığında Tunçer'in yerde cansız bedeniyle karşılaşan ev sahibi, kötü koku nedeniyle kendisini dışarıya atarak 112'yi arayıp ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri Tunçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Komşularının ifadesini alan polis ekipleri 20 gün önce Tunçer'in evine daha önce görmedikleri kişilerin girdiğini öğrendi. Ekiplerin detaylı incelemelerinin ardından cenaze otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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