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Haberler Denizli Pamukkale’de miras kavgası kanlı bitti

’de miras kavgası kanlı bitti

Pamukkale’de miras kavgası kanlı bitti

20.4.2021

DENİZLİ'DE miras yüzünden çıkan kavgada Murat Çakat, babası Mehmet Emin Çakat'ı 6 yerinden bıçakla ağır yaraladı. Olay, Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Baba ile oğlu arasında miras yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, baba Mehmet Emin Çakat, silahını oğluna doğrultu. Baba Çakat'ın silahı tutukluk yapınca Murat Çakat eline aldığı bıçakla babasını göğsünden ve bacağının farklı noktalarından 6 kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Baba Çakat hastaneye kaldırılırken, oğul Çakat gözaltına alındı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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