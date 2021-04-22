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Haberler Denizli FETÖ’nün kadın yapılanmasındaki 3 şüpheli hücre evinde yakalandı

’nün kadın yapılanmasındaki 3 şüpheli hücre evinde yakalandı

’de /PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik emniyet tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında “” kullanıcısı olduğu tespit edilen 3 kadın şüpheli hücre evinde operasyonla yakalandı.

FETÖ’nün kadın yapılanmasındaki 3 şüpheli hücre evinde yakalandı
İHA

22.04.2021, 17:41 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021, 17:42

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri Denizli'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Örgütün kadın yapılanmasında faaliyet gösteren ve "Bylock" programı kullanıcısı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi. Düzenlenen 3 ayrı operasyonda haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli saklandıkları örgütün hücre evlerinde yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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