İş yerinde bıçaklanan berber ağır yaralandı

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde işyerinde çalıştığı sırada bıçaklı saldırıya uğrayan berber Nida Ergin (43) ağır yaralandı. Sırakapılar Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde meydana gelen olayda, erkek kuaförü Nida Ergin işyerinde çalıştığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden 4 kez bıçaklandı. Ağır yaralanan Ergin, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ergin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin Ergin'i bıçakladıktan sonra "Kayınvalidene o tapuları vereceksin" şeklinde bağırdığı ve olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

■ SEBAHATTİN ALP