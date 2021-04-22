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Haberler Denizli Pamukkale'de apartmanın 4'üncü katından düşen kişi öldü

'de apartmanın 4'üncü katından düşen kişi öldü

'nin ilçesinde, apartmanın 4'üncü katındaki merdiven boşluğunda bulunan pencereden sarkan (37), dengesini kaybederek düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Taşbaş'ın etmiş olabileceğini de değerlendiren polis soruşturma başlattı.

Pamukkale'de apartmanın 4'üncü katından düşen kişi öldü

22.04.2021, 08:46

Acı olay, Asmalıevler Mahallesi 6653 Sokak'taki bir apartmanda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katından bir kişinin beton zemine düştüğünü gören çevredekiler 112 Acil Servisi aradı.

Olay yerine gelen acil sağlık ekibi yerde kanlar içinde yatan Erdal Taşbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri apartmanın çevresini şeritle çevirerek inceleme yaptı. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Taşbaş'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Taşbaş'ın intihar etmiş olabileceği de değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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