Avladığı keklikleri satarken yakalandı

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde yaşayan M.A, canlı keklik satarken yakalandı. Kurduğu tuzaklarla 8 keklik yakalayan zanlı ile Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri, alıcı gibi irtibata geçti.

Ekipler, jandarma ekipleriyle birlikte hareket ederek M.A'yı suçüstü yakaladı. 8 kınalı kekliğe el konuldu. Zanlı hakkında idari işlem yapılırken kekliler doğal ortama salındı.

■ SEBAHATTİN ALP