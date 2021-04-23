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Haberler Denizli Avladığı keklikleri satarken yakalandı

Avladığı keklikleri satarken yakalandı

Avladığı keklikleri satarken yakalandı

23.4.2021

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde yaşayan M.A, canlı keklik satarken yakalandı. Kurduğu tuzaklarla 8 keklik yakalayan zanlı ile Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri, alıcı gibi irtibata geçti.

Ekipler, jandarma ekipleriyle birlikte hareket ederek M.A'yı suçüstü yakaladı. 8 kınalı kekliğe el konuldu. Zanlı hakkında idari işlem yapılırken kekliler doğal ortama salındı.

■ SEBAHATTİN ALP

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