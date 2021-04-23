DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde yaşayan M.A, canlı keklik satarken yakalandı. Kurduğu tuzaklarla 8 keklik yakalayan zanlı ile Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri, alıcı gibi irtibata geçti.
Ekipler, jandarma ekipleriyle birlikte hareket ederek M.A'yı suçüstü yakaladı. 8 kınalı kekliğe el konuldu. Zanlı hakkında idari işlem yapılırken kekliler doğal ortama salındı.
■ SEBAHATTİN ALP
Avladığı keklikleri satarken yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.