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Haberler Denizli Denizli'de FETÖ'nün hücre evlerine baskın! Firari 3 hükümlü yakalandı

'de 'nün hücre evlerine baskın! Firari 3 hükümlü yakalandı

'de 'ne () ait hücre evlerine düzenlenen operasyonda "terör örgütü üyeliği"nden kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de FETÖ'nün hücre evlerine baskın! Firari 3 hükümlü yakalandı
AA

23.04.2021, 11:18

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün kadın yapılanması içinde bulundukları, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen ve "terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezaları olan D.A, B.B. ve E.R'yi takibe aldı.

Kentte saklandıkları 3 hücre evine düzenlenen operasyonda yakalanan 3 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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