Denizli'de FETÖ'nün hücre evlerine baskın! Firari 3 hükümlü yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün kadın yapılanması içinde bulundukları, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen ve "terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezaları olan D.A, B.B. ve E.R'yi takibe aldı.

Kentte saklandıkları 3 hücre evine düzenlenen operasyonda yakalanan 3 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.