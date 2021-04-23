  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Denizli'de kendi yaptığı asansörden düşen kişi hayatını kaybetti

'de kendi yaptığı asansörden düşen kişi hayatını kaybetti

'nin ilçesinde evinin balkonuna kurduğu asansörün kancasının kopması sonucu yüksekten düşen kişi yaşamını yitirdi. 'ne kaldırılan yaşlı adam, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Denizli'de kendi yaptığı asansörden düşen kişi hayatını kaybetti
AA

23.04.2021, 14:18

Bacaklarından rahatsız olması nedeniyle merdiven çıkmakta zorlanan 76 yaşındaki Nizamettin Güner, kendi olanaklarıyla 3. kattaki evinin balkonuna motorlu asansör düzeneği yaptı.

Halata bağladığı sepete binerek evine çıkmaya çalışan Güner, kancanın kopması sonucu yüksekten düştü.

Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güner, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güner'in damadı Hüseyin Özmen, AA muhabirine, kayınpederini kendi yaptığı asansörü kullanmaması için sürekli uyardığını belirterek, "Kendisine ve kurduğu vince güveniyordu. Onu sürekli uyarıyorduk. Maalesef halatın bağlı olduğu kanca kopmuş. Onu kaybettiğimiz için çok üzgünüz." diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de kendi yaptığı asansörden düşen kişi hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.