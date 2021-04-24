15 yaşında canına kıydı

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde, ailesiyle yaşayan 15 yaşındaki Muhlise Ö, 10 katlı apartmanın çatısından kendisini boşluğa bıraktı.
Beton zemine düşen Muhlise Ö, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muhlise Ö'nün cesedi otopsi için morga kaldırıldı.
■ SEBAHATTİN ALP
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