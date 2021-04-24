  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli 15 yaşında canına kıydı

15 yaşında canına kıydı

15 yaşında canına kıydı

24.4.2021

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde, ailesiyle yaşayan 15 yaşındaki Muhlise Ö, 10 katlı apartmanın çatısından kendisini boşluğa bıraktı.

Beton zemine düşen Muhlise Ö, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muhlise Ö'nün cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

■ SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

15 yaşında canına kıydı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.