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Haberler Denizli Cinayetten 10 yıl sonra yakayı ele verdiler

Cinayetten 10 yıl sonra yakayı ele verdiler

Cinayetten 10 yıl sonra yakayı ele verdiler

24.4.2021

DENİZLİ'NİN Çameli ilçesinde, 11 yıl önce bir kişiyi öldüren ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan karı koca yakalanarak tutuklandı. Ünal Yılmaz (38) Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Ericek köyünde 11 yıl önce öldürüldü. Cinayeti işledikleri belirlenen bedensel engelli Ö.A. (43) ve karısı H.A. (40) cesedi, Muğla'nın Dalaman ilçesi Narlı Mahallesi'ndeki bir menfeze bırakarak kayıplara karıştı. Denizli Ağır Ceza Mahkemesi'nce haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan karı koca, engelli motosikleti ile gezerken polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

■ ÖMER KUNDAKÇI

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