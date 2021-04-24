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Haberler Denizli Halatı kopan asansörün içindeki yaşlı adam öldü

Halatı kopan asansörün içindeki yaşlı adam öldü

Halatı kopan asansörün içindeki yaşlı adam öldü

24.4.2021

DENİZLİ'DE evinin dışına yaptırdığı asansörün halatı kopunca yaralanan Nisamettin Güner (76), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Pamukkale ilçesi Hürriyet Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde ailesiyle birlikte yaşayan Nizamettin Güner, 4 katlı binaya dışarıdan bir asansör yaptırdı. 4. kata çıkmak için asansörü kullanan Güner, asansörün halatının kopması sonucu kabinle birlikte yere çakıldı. Güner'in vücudundan düşmenin etkisi ile kırıklar meydana geldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Güner, yaşamını yitirdi.

■ SEBAHATTİN ALP

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