Hayalleri küle döndü

Denizli'de tek katlı evde çıkan yangında, düğünü için gün sayan genç kızın 2 yılda tamamladığı tüm çeyizi küle döndü. Çal ilçesi Dağmarmara Mahallesi'de meydana gelen olayda, çiftçilikle uğraşan Soner Battal'a ait tek katlı ahşap evde çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. O esnada tarlada çalışan baba Soner Battal (41) ve kızı Akile Battal dumanları görüp koşarak geldikleri evlerinin alevler içinde kaldığını gördü

'KAÇ YIL EMEK VARDI'

Bir süre önce evlenen ve düğünü için gün sayan Akile Battal, (20) hem yanan evleri için hem de yanan çeyizi için gözyaşı döktü. Battal, "Kaç yıllık emeklerimiz gözümüzün önünde yandı. Göz nuru döktüğüm, üzerine titrediğim çeyizim küle döndü. Çok üzgünüm" diye konuştu.

■ SEBAHATTİN ALP