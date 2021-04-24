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Haberler Denizli Kumarbazlar gizli bölmede yakalandı

Kumarbazlar gizli bölmede yakalandı

Kumarbazlar gizli bölmede yakalandı

24.4.2021

DENİZLİ'NİN Çivril ilçesinde kumar oynayan 24 kişi jandarmanın operasyonuyla, suçüstü yakalandı. Elbise askılığı olarak kullanılan gizli bölmeden kaçmaya çalışanlar, amaçlarına ulaşamadı. Kıraathane içerisinde yapılan aramada, 51 deste iskambil kağıdı, 3 takım okey oyunu, 1 takım domino taşı, 4 adet alacak verecek defteri, 17 adet adisyon kağıdı ve 1 adet kamera kayıt cihazı ele geçirildi. 24 kişiye 143 bin 130 TL idari para cezası uygulandı.

■ SEBAHATTİN ALP

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