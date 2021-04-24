  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Soydukları evin bahçe kapısını da çaldılar

Soydukları evin bahçe kapısını da çaldılar

Soydukları evin bahçe kapısını da çaldılar

24.4.2021

DENİZLİ'DE daha önce çamaşır makinesini, yıkanan çamaşırlarla birlikte çalan Yaşar A, (39) eşine az rastlanır bir hırsızlığa daha imza attı. Sahipleri içerideyken girdiği evin bahçesinden motosiklet ve minibüsün koltuklarını çalan pişkin hırsız, son olarak evden ayrılırken bahçe kapısını da yanında götürdü. Harekete geçen ekipler, 1 ay gerçekleşen takip sonucu 35 adet suç kaydı bulunan Yaşar A, 4 adet suç kaydı bulunan Alaattin B. (42), Mustafa G. (56) ve Ecevit Y'nin (44) kimliklerini tespit etti. Ekipler, şüphelilerin yerlerini belirleyerek operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

■ SEBAHATTİN ALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Soydukları evin bahçe kapısını da çaldılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.