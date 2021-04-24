Soydukları evin bahçe kapısını da çaldılar

DENİZLİ'DE daha önce çamaşır makinesini, yıkanan çamaşırlarla birlikte çalan Yaşar A, (39) eşine az rastlanır bir hırsızlığa daha imza attı. Sahipleri içerideyken girdiği evin bahçesinden motosiklet ve minibüsün koltuklarını çalan pişkin hırsız, son olarak evden ayrılırken bahçe kapısını da yanında götürdü. Harekete geçen ekipler, 1 ay gerçekleşen takip sonucu 35 adet suç kaydı bulunan Yaşar A, 4 adet suç kaydı bulunan Alaattin B. (42), Mustafa G. (56) ve Ecevit Y'nin (44) kimliklerini tespit etti. Ekipler, şüphelilerin yerlerini belirleyerek operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

■ SEBAHATTİN ALP