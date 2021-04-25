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’de 2 mahallede su kesintisi olacak

Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle 26 Nisan 2021 Pazartesi günü Yenişehir ve Mahallelerinde su kesintisine gidileceğini duyurdu.

Denizli’de 2 mahallede su kesintisi olacak
İHA

25.04.2021, 13:22

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle su kesintisine gidileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "26 Nisan 2021 Pazartesi günü içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle 12:00- 19:00 saatleri arasında Yenişehir ve Servergazi Mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecek" ifadeleri yer aldı.

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