Eşinin bıçak çektiği kadını esnaf kurtardı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 48 yaşındaki Ahmet A, hakkında uzaklaştırma kararı olmasına karşın ayrı yaşadığı eşi Sultan A'nın evine gidip, kızını götürmeye çalıştı.

KIZINI KAÇIRMAYA KALKIŞTI

Kendisine engel olmak isteyen eşine de bıçak çeken Ahmet A'ya esnaf müdahale etti. Sultan A, vatandaşların araya girmesiyle canını kurtarırken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri Ahmet A'yı gözaltına aldı. Olay dün saat 16.00 sıralarında, Saraylar mahallesinde meydana geldi. Ahmet A, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, boşanma davası süren ve hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşi Sultan A'nın evine gidip, kızını aldı. Bir süre sonra eve gelen Sultan A, kızını göremeyince sokağa çıktı ve kızını götüren eşi Ahmet A'ya engel olmak istedi. Bu sırada çift arasında çıkan tartışmada Ahmet A. belinden ekmek bıçağını çıkararak, kızının yanında eşinin üzerine yürüdü. Sultan A'nın yardımına koşan, tekel bayisi işleten Yılmaz Çalış ve yanındaki arkadaşları son anda araya girerek öfkeli adamı engelledi ve genç kadını bıçaklanmaktan kurtardı.

'KADINA ŞİDDETE KARŞIYIZ'

Yaşadıkları karşısında gözyaşlarına boğulan çocuğu, çevredekiler sakinleştirmeye çalışırken, ihbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri Ahmet A'yı yakaladı. Esnaf Yılmaz Çalış, kadına şiddete karşı olduklarını belirterek, "İşyerimizin önünde otururken adamın bıçak çektiğini gördük. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen, eşinin evinden kızını alıp götürmek istemiş. Buna engel olmaya çalışan kadını bıçaklayacaktı. Ben ve esnaf arkadaşlarımız araya girerek bir facia yaşanmasını önlemeye çalıştık" dedi.

İHSAN KARATAŞ