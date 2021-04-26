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’de fuhuş ve kumar operasyonunda 11 kişiye idari işlem

ekipleri, son bir haftada tedbirler kapsamında yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 607 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Kumar ve fuhuş operasyonunda 11 kişiye korona virüs tedbirlerince işlem uygulandı.

Denizli’de fuhuş ve kumar operasyonunda 11 kişiye idari işlem
İHA

26.04.2021, 16:00

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 19 ile 25 Nisan 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 607 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında bir adreste kumar oynandığı tespit edilerek, 9 şüpheliye 12 bin 24 TL, 2 şüpheliye kumar oynanması için yer ve imkan sağlamasından dolayı idari para cezası ve adli işlen uygulandı. Bir adreste meydana gelen fuhuş olayında 2 şüpheliye bin 720 TL yaptırım cezası uygulanarak diğer 2 şüpheliye ise idari işlem gerçekleştirildiği belirtildi.



KORONA VİRÜS TEDBİRLERİNE UYMAYAN 36 KİŞİYE 31 BİN TL İDARİ PARA CEZASI
Polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında açık işyerlerinde yaptığı denetimlerde, 178 işyeri denetlendi. Denetimlerde 789 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapıldığı belirtildi. Denetlemeler sonucunda 1 kişinin maske takmadığı için 900 TL, sosyal mesafeyi ihlal ettiği tespit edilen 35 kişiye ise 30 bin 100 TL toplam 31 bin 100 TL idari para cezası uygulandı.

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