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Haberler Denizli Denizli'de Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

'de dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

'de bir eve düzenlenen operasyonda dönemine ait tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Denizli'de Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi
AA

26.04.2021, 17:15

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elindeki tarihi eseri satmaya çalışan bir kişi olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Zanlının ikametine düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait tas niteliğinde bir tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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