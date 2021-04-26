İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, elindeki tarihi eseri satmaya çalışan bir kişi olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Zanlının ikametine düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait tas niteliğinde bir tarihi eser ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Denizli'de Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.