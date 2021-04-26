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Denizli'de Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

Denizli'de bir eve düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.