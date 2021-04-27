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Haberler Denizli Denizlili işadamı Ceyhan Çıvgın Kovid-19 kurbanı

Denizlili işadamı Kovid-19 kurbanı

Denizlili işadamı Ceyhan Çıvgın Kovid-19 kurbanı

27.4.2021

DENİZLİ'NİN endüstriyel şirketlerinden Çıvgın Boya ve kimya fabrikası sahibi 53 yaşındaki Ceyhan Çıvgın, Kovid-19'a yenik düştü. Çıvgın'ın ölümü iş dünyasını çok üzdü. Denizli'de 1974'ten bu yana boya üretimi yapan, son yıllarda sera koruma ürünlerinde uzmanlaşan Çıvgın Boya'nın sahibi Ceyhan Çıvgın, Denizli Ticaret Odası Meclisi üyesiydi. Hastanede ölen Çıvgn'ın cenazesi Çakmak Mezarlığı'nda defnedildi.

■ SEBAHATTİN ALP

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