Denizli Ege’ye örnek oldu

Sağlık Bakanlığı, 17-23 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık vaka sayısını gösteren insidan haritasına göre en yüksek iller İstanbul 854.75, Çanakkale 838.89, Tekirdağ 772.20 olarak sıralandı. Şırnak 55.04, Mardin 95.00, Şanlıurfa 104.24, Van 104.49 ile en az vaka görülen iller oldu.

TEDBİRLERE UYDULAR

Türkiye genelinde illerin vaka sayısına göre 68'inci sırada olan Denizli, Ege Bölgesi'nde ise en az vaka görülen il oldu. Bu verilerde Denizli'de tedbir ve kısıtlamalara uyulduğu gözlendi. Bölgede en yüksek oran ise Kütahya'da görüldü.

Balıkesir'de 9 mahalle karantinaya alındı

9 MAHALLE KARANTİNADA

Ege Bölgesi'ndeki iller sırasıyla Kütahya 427.77, Afyon 417.01, İzmir 335.09, Manisa 326.62, Aydın 274.87, Muğla 250.91, Uşak 240.10, Denizli 232.39 şeklinde tabloya yansıdı. Bölgenin kuzey komşuları Çanakkale (838.89) ve Balıkesir'de (496,34) ise tablo yüzleri güldürmedi. Türkiye genelinde ikinci sırada yer alan Çanakkale'de önlemler sıkılaştırıldı.

Uzun soluklu tam kapanma öncesi Çanakkale Halk Pazarına koşan vatandaşlar, ortaya tedirgin eden görüntüler oluşturdu. Bazı kişilerin maske ve mesafe kurallarına uymadığı, bazı kişilerin ise kimseye aldırış etmeden sigara içtiği görüldü. Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde ise 9 kırsal mahalle karantinaya alındı. Vaka ve temaslı sayısındaki artışın, kırsal mahallelerde kuru yufka ve benzeri yiyeceklerin imece usulüyle yapılması, her akşam bir ev veya bahçede toplanılmasından kaynaklandığı bildirildi.

Sebahattin Alp