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Haberler Denizli Ölüm kavşağı neredeyse 3 can alıyordu

Ölüm kavşağı neredeyse 3 can alıyordu

Ölüm kavşağı neredeyse 3 can alıyordu

28.4.2021

DENİZLİ'DE 4 yıl önce Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam aracının şoförü Muzaffer Akşehirli'nin bir kamyonla çarpışıp hayatlarını kaybettikleri kazanın olduğu kavşakta, yeni bir kaza daha yaşandı, 3 kişi ölümden döndü.

Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi Salihağa yolu üzerinde İzmir yönüne seyreden 60 yaşındaki Süleyman Tomaş'ın kullandığı otomobil, Salihağa yönüne giden Tunahan Veli Eren'in kullandığı otomobille kavşakta çarpıştı. Aşırı hız nedeniyle meydana gelen kazada sürücülerle birlikte Alperen Buhan yaralandı. Vatandaşlar, her yıl onlarca kaza olmasına karşın kavşağa trafik lambası konulmamasına isyan etti.

■ SEBAHATTİN ALP

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