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Belediye Başkanı Vural, ikinci kez koronavirüse yakalandı

'nin ilçesi belediye başkanı , ikinci kez koronavirüse yakalandı. Karantinaya alınan Vural'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çivril Belediye Başkanı Vural, ikinci kez koronavirüse yakalandı
DHA

29.04.2021, 12:41

Çivril Belediye Başkanı AK Parti'li Niyazi Vural, geçen salı günü halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti. Vural'a burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. İkinci kez koronavirüse yakalanan ve evinde karantinaya giren Vural'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vural, geçen ekim ayında koronavirüs tanısı konması sonrası karantinaya alınmıştı.

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