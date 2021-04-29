Çivril Belediye Başkanı AK Parti'li Niyazi Vural, geçen salı günü halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti. Vural'a burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. İkinci kez koronavirüse yakalanan ve evinde karantinaya giren Vural'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Vural, geçen ekim ayında koronavirüs tanısı konması sonrası karantinaya alınmıştı.
Çivril Belediye Başkanı Vural, ikinci kez koronavirüse yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.