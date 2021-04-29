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Haberler Denizli Denizli’de okul müdürüne soruşturma açıldı

’de okul müdürüne soruşturma açıldı

Denizli’de okul müdürüne soruşturma açıldı

29.4.2021

DENİZLİ'DE Atatürk resmi ile İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe'nin yazılı olduğu tabloların çöpe atıldığı Emsan Doğan Demircioğlu İlkokulu'nda Okul Müdürü Ruhi Öz görevinden uzaklaştırıldı, hakkında soruşturma başlatıldı. Okulda yapılan temizlik sonrası çok sayıda Atatürk resmi, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe'nin yazılı olduğu tablolar çöpe atıldı. Bir vatandaşın çektiği görüntülerde eserlerin çöpe atıldığı görüldü.

TEPKİ ÇEKTİ
SOSYAL medyada görüntüler büyük tepki çekti. Ardından Denizli Valiliği harekete geçti. Müdür görevden uzaklaştırıldı, soruşturma başlatıldı.Yaşananlara bir tepki Eğitim-İş Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan'dan geldi. Eskimiş, kullanılmayacak duruma gelmiş bayrakların yok edilmesinin yönetmelikle belirlendiğini belirten Aydoğan, "Türk milletinin değerlerine karşı nasıl davranılması gerektiğini her okul yöneticisi bilmeli, bilmiyorsa çok büyük ayıp" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP

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