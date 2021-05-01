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Haberler Denizli 90 yaşında 2 ayda hem okumayı hem de yazmayı öğrendi

90 yaşında 2 ayda hem okumayı hem de yazmayı öğrendi

Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan kursuna katılan 90 yaşındaki , 2 ay içerisinde hem okumayı hem de yazmayı öğrendi.

90 yaşında 2 ayda hem okumayı hem de yazmayı öğrendi
İHA

01.05.2021, 11:11

Çivril Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Karalar Mahallesinde açılan okuma yazma kursuna katılan 90 yaşındaki İsmi Kaya, okuma - yazma için kursa katıldı.

7 çocuk 19 torun sahibi 90 yaşındaki İsmi Kaya, mahalleye açılan kursa katılarak okuma yazma öğrendi. Maddi imkansızlıklardan dolayı okula gidemediğini anlatan Kaya, köyüne açılan kursa katılarak 2 ayda hem okumayı hem yazmayı öğrendi.

Okula gidemediği için kendini hep eksik hissettiğini ve okumaya her zaman merakı olduğunu söyleyen İsmi Kaya; "Öğrenmenin okumanın yaşı yok. Adımı soyadımı yazmak yazılanı okumak çok güzel. Anlatıyorum ama yaşamak lazım, hoş bir durum" dedi.

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