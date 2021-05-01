Olay, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; polis ekipleri silahlı yaralama ile kavga olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri ihbarın verildiği noktaya geldiğinde kimsenin olmadığı ortaya çıktı. Bir anda ara sokaklarda kaçan gençler, görülmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Silahlı yaralama ihbarının şüphelileri kaçıyor sanılırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden gençler tek tek farklı ara sokaklarda yakalanarak sorguları yapıldı.
Bir mahallede toplam 10 kişiye polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten dolayı tutanak tutarak cezai işlem uyguladı.
Öte yandan, asılsız ihbar yapan şüpheliye ulaşılması için çalışma başlatıldı.
Ekipler silahla yaralama ihbarı üzerine gittiler, olay bambaşka çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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