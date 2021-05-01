Haberler Denizli Ekipler silahla yaralama ihbarı üzerine gittiler, olay bambaşka çıktı

Ekipler silahla yaralama ihbarı üzerine gittiler, olay bambaşka çıktı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde silahla yaralama ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, ne yaralı ne de bir silah bulamazken, ihbarın olduğu sokakta sokağa çıkma kısıtlaması ihlal eden gençler tek tek ara sokaklara kaçtı.