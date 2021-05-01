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Haberler Denizli Ekipler silahla yaralama ihbarı üzerine gittiler, olay bambaşka çıktı

Ekipler silahla yaralama ihbarı üzerine gittiler, olay bambaşka çıktı

Denizli’nin ilçesinde silahla yaralama ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, ne yaralı ne de bir silah bulamazken, ihbarın olduğu sokakta sokağa çıkma kısıtlaması ihlal eden gençler tek tek ara sokaklara kaçtı.

Ekipler silahla yaralama ihbarı üzerine gittiler, olay bambaşka çıktı
İHA

01.05.2021, 11:48

Olay, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; polis ekipleri silahlı yaralama ile kavga olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri ihbarın verildiği noktaya geldiğinde kimsenin olmadığı ortaya çıktı. Bir anda ara sokaklarda kaçan gençler, görülmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Silahlı yaralama ihbarının şüphelileri kaçıyor sanılırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden gençler tek tek farklı ara sokaklarda yakalanarak sorguları yapıldı.

Bir mahallede toplam 10 kişiye polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten dolayı tutanak tutarak cezai işlem uyguladı.



Öte yandan, asılsız ihbar yapan şüpheliye ulaşılması için çalışma başlatıldı.

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