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Haberler Denizli Kıskançlık krizine giren çılgın aşık, eski sevgilisinin arkadaşını bıçakladı

Kıskançlık krizine giren çılgın aşık, eski sevgilisinin arkadaşını bıçakladı

’de kıskançlık krizine giren çılgın aşık, bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisinin arkadaşını bacağından iki kez bıçaklayıp kayıplara karıştı.

Kıskançlık krizine giren çılgın aşık, eski sevgilisinin arkadaşını bıçakladı
İHA

01.05.2021, 08:56

Son dakika olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir süre önce kız arkadaşı C.K'den ayrılan R.S., eski sevgilisinin apart dairesinde yaşayan Onur D'yi ziyarete gittiğini öğrenince kıskançlık krizine girdi. Zile basan R.S., kapı önünde Onur O. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada öfkesine hakim olamayan R.S., yanında getirdiği bıçağı Onur O'nun bacağına iki kez sapladı. Hızla bölgeden uzaklaşan R.S., suç aleti bıçağı metrelerce uzağa atarak kayıplara karıştı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağından yaralanan Onur O.'yu ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis, görgü şahitlerinin ifadesi üzerine şüpheliyi arama çalışmalarını genişletti. Eski sevgili C.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Eski kız arkadaşı C. K'nin Onur O. ile birlikte vakit geçirmesini kıskanan R.S'nin apart dairesine gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği ve daha sonra kaçtığı iddia edildi. Hastaneye kaldırılan Onur O'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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