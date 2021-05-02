Yanan çeyizi devlet tamamlayacak

DENİZLİ'DE düğününe sayılı günler kala çıkan yangında yaşadıkları ev ile çeyizi de kül olan Akile Battal ve ailesine maddi ve manevi yardımlar sürerken, yeni bir ev yapımı için de adım atıldı.

Çal ilçesi Dağmarmara Mahallesinde 21 Nisan'da elektrik panosundan çıkan yangında çiftçilikle uğraşan Soner Battal'a ait tek katlı ahşap ev kısa sürede kül olurken, Mayıs ayı içinde düğün hesapları yapan evin en büyük kızı 20 yaşındaki Akile Battal'ın da çeyizi yanınca, ailenin üzüntüsü ikiye katlanmıştı.

YENİ ASIR'IN HABERİ

Haberin Yeni Asır'da yayınlanması üzerine AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, evsiz kalan acılı aileyi ziyaret etti. Battal ailenin yaşadığı yangında kül olan evi inceleyen Güngör, aile fertleri ile de görüştü. Aileye gerekli maddi ve manevi yardımların yapıldığını belirten Güngör, ailenin yanında olduklarını ve yeni bir ev yapımı için yasal sürecin hızlandırıldığını dile getirdi. Düğün için gün sayan Akile Battal'ın yangında küle dönen tüm çeyizi ve ev eşyaları da tamamlandı. Baba Soner Battal ise "Ayağımıza kadar gelip bizlere dersek oldular. Allah razı olsun" dedi. Ev ile birlikte bütün eşyaları yanan aileye Denizli Büyükşehir Belediyesi de 'Sevgi Eli' vasıtasıyla ev eşyası desteğinde bulunacak.

■ SEBAHATTİN ALP