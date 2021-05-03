İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden Denizli'ye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine yürüttükleri çalışmada, şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe aldı.
Uygulama noktasında durdurulan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada kağıda emdirilmiş 7 bin 480 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan kentte geçen hafta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı.
Denizli'de 7 bin 480 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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