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Haberler Denizli Denizli'de 7 bin 480 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi

'de 7 bin 480 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi

'de bir otomobilde yapılan aramada kağıda emdirilmiş 7 bin 480 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli'de 7 bin 480 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi
İHA

03.05.2021, 17:45 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021, 17:46

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden Denizli'ye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine yürüttükleri çalışmada, şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe aldı.

Uygulama noktasında durdurulan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada kağıda emdirilmiş 7 bin 480 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kentte geçen hafta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı.

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