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Denizli'de 7 bin 480 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Denizli'de bir otomobilde yapılan aramada kağıda emdirilmiş 7 bin 480 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA 03.05.2021, 17:45 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021, 17:46