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Haberler Denizli Denizli’de bir haftada 36 bin TL cezai işlem uygulandı

’de bir haftada 36 bin TL cezai işlem uygulandı

'de, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 40 vatandaşa 36 bin TL ceza kesildi.

Denizli’de bir haftada 36 bin TL cezai işlem uygulandı

03.05.2021, 16:51

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor. Son bir hafta içerisinde 26 Nisan ve 02 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 36 kişiye 32 bin 400 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 4 kişiye ise 3 bin 600 TL para cezası kesildi.

Son bir hafta içerisinde toplamda 40 kişiye 36 bin TL para cezası uygulandı.

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