Denizli’de Mayıs ayının başında yaz! Termometreler 34'ü gösterdi

Ülke genelinde hissedilen iklim değişikliği sebebiyle Nisan ayına kadar yüksek kesimlerde kar yağışı görülürken, tam kapanma ile birlikte yaz günlerini aratmayacak bir bahar havası öngörülüyor.

Denizli'de hava sıcaklıkları yükselirken, vatandaşlar zamanlarını evlerinde geçirecek. Son birkaç gündür sıcak havanın etkisi altında olan Denizli, adeta bahar havası yaşamaya başladı. Tam kapanma ile birlikte sokaklarda sessizlik hakim olurken, bugün hava sıcaklığı en yüksek 34 derece olarak ölçüldü.





Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü tarafından alınan 5 günlük hava tahmininde Salı günü parçalı bulutlu olarak en yüksek sıcaklık 30 derece, Çarşamba günü az bulutlu olarak en yüksek sıcaklık 30 derece, Perşembe günü parçalı bulutlu en yüksek sıcaklık 30 derece, Cuma ve Cumartesi günü ise az bulutlu olarak en yüksek sıcaklığın 32 derece olacağı tahmin ediliyor.