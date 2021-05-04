Çift sürerken devrilen traktörün altında kaldı

DENİZLİ'DE devrilen traktörünün altında kalan 62 yaşındaki Hasan Saçaklı yaşamını yitirdi. Buldan ilçesi Yeni mahalle Çağış mevkiinde yaşanan olayda, Buldan Mal Müdürlüğü'nden emekli olduktan sonra çiftçilik yapmaya başlayan 62 yaşındaki Hasan Saçaklı, çift sürdüğü sırada traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Saçaklı, olay yerinde hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtilen Saçaklı'nın cenazesi Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.
■ SEBAHATTİN ALP
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