  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Denizli’de bahar mevsiminde yağmur duası yapıldı

’de bahar mevsiminde yapıldı

’de son yılların en kurak dönemini yaşayan ilçesinde yapıldı. İlçedeki tüm camilerden okunan duaya, tam kapanmada olan vatandaşlar evlerinden eşlik etti.

Denizli’de bahar mevsiminde yağmur duası yapıldı
İHA

04.05.2021, 12:09

Denizli'nin Tavas ilçesinde mevsimin kurak geçmesi nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlar, çareyi yağmur duasına çıkmakta buldu. Sonbahar, kış ve bahar aylarında beklenen mevsim yağmurlarının yeterince yağmaması nedeniyle kuraklık yaşanan ilçe sakinleri, yağmur duasına çıkarak Allah'tan yağmur diledi.



Tavas ilçe merkezi ve mahallelerdeki tüm camilerin hoparlörlerinden merkez sistemle okunan yağmur duasına, tam kapanma önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlar evlerinden eşlik etti. Sokak kapılarının önüne kadar çıkan vatandaşlar, el açıp hoparlörlerden okunan duaya eşlik ederek Allah'tan yağmur diledi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli’de bahar mevsiminde yağmur duası yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.