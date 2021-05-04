Hayata döndüren solucan

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretleriyle mahkumları topluma kazandırma projesi sayesinde, adeta ikinci hayatını yaşayan mahkumlardan biri de Denizlili Mükerrem Güleç. Hayat hikayesi filmlere konu olacak türden olan Güleç, kadın giyim üzerine çalışırken, rahatsızlandığı için hastanelik oldu. Uzun süreli tedavi aşamasında işleri aksayan Güleç, borçları ödeyemeyince cezaevine düştü. 2016 Eylül'de cezaevinden çıktığında cebinde 1 lirası dahi olmayan 1 çocuk annesi Güleç, İŞKUR'a başvurdu. 4 gün girişimcilik kursuna gidip sertifikasını aldı. Projesini hazırlayıp sundu ve 5 ay sonra 18 bin lira hibe kredisi çıktı. Ardından 165 bin solucan alıp, Çal Belevi'de organik solucan gübresi tesisi kurdu. Şimdi ise 6 bin metrekare alana kuracağı yeni işletmesinde sadece hükümlü insanları çalıştırıp, topluma kazandıracağını açıkladı.

■ SEBAHATTİN ALP