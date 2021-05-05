16 yaşındaki çocuk, telefonunu bulup teslim etmek isteyen kişiyi silah çekip vurdu

Dehşet verici olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; geçtiğimiz günlerde Ali Şahan (30) evinin önünde gürültü yapan S.C. (16), ile tartıştı. Tartışma sırasında S.C.'nin telefonu olayın olduğu yerde düştü. Daha sonra telefonu bulan Şahan, 16 yaşındaki gence ulaşarak telefonunu teslim etmek istedi. Şahan ile evinin önüne gelen S.C., arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada 16 yaşındaki genç, yanında bulunan silahla Şahan'ı yaraladı. Sesleri duyarak dışarı çıkan aile üyeleri ise Şahan'ı kanlar içinde buldu.





"TELEFONU VERMEYE GİDEN OĞLUMU VURMUŞLAR"

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Şahan, bacağından yaralandığı tespit etti. Polis ekipleri ise çevrede olayın şüphelisi olan S.C.'yi arama çalışmaları başlattı. Yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Şaban'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi S.C. ise kısa sürede yakalandı.





Oğlunun başına gelen olayı anlatan baba Salih Şahan, "Perşembe günü kavga etmişler. Buradan telefonu ondan habersiz almış gitmiş. Hatta ben burayı kapattım ve oğlan apartta kalıyordu buraya yazdım. Kapı açıktı telefonu burada alıp gidiyor. Burada kavga ediyordu motorlu biriyle. İleride kavga edin babam hasta dedi ve oda sana ne oluyor dedi. Perşembe günü birbirlerine girdiler. Telefon elinden düşmüş ve bizde buradan başkasından bulduk. Telefonu istemişler ve benim oğlan götürüyor orada vurmuşlar" dedi.