‘BM savcısıyım’ dedi, bulaşıkçı çıktı!

DENİZLİ'DE, kendisini Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne bağlı Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nda savcı olarak tanıtıp, sosyal medya hesaplarında da savcı cübbesiyle çekilen fotoğrafını paylaşan Halil Baki Çelen (27), tutuklandı. Bazı internet sitelerinde 'İnek parasıyla okudu. Birleşmiş Milletlerin en genç savcısı oldu' haberleri de yaptırdığı ortaya çıkan Çelen'in lise mezunu olduğu, Adalet Meslek Yüksekokulu'na başvurduğu ancak kazanamadığı ve bir süre önce İstanbul'da otellerde bulaşıkçılık yaptığı tespit edildi.

■ SEBAHATTİN ALP