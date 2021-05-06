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'de büyükşehir otobüsleri bayram tatilinde çalışmayacak

Büyükşehir Belediyesi'nin şehir içi hizmet veren belediye otobüsleri bayram tatilini de içine alan 08-16 Mayıs 2021 tarihleri arası seferlerine ara verecek.

Denizli'de büyükşehir otobüsleri bayram tatilinde çalışmayacak
İHA

06.05.2021, 10:51 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021, 10:55

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde hafta içi hizmet veren Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri bayram tatilinde çalışmayacak.

Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin şehir içi hizmet veren belediye otobüsleri bayram tatilini de içine alan 08 Mayıs 2021 Cumartesi ile 16 Mayıs 2021 Pazar tarihleri arası seferlerine ara verecek. Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs seferleri 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü sabahtan itibaren yeniden çalışmaya başlayacak.

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