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Haberler Denizli Korkunç kazada araç metal yığını oldu

Korkunç kazada araç metal yığını oldu

Korkunç kazada araç metal yığını oldu

6.5.2021

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şerit ihlali yapan otomobilin, karşı yönden gelen minibüsle çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, önceki gün saat 21.30 sıralarında YSE Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Adem Pabutçu (19) yönetimindeki 45 S 5445 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kazada otomobil sürücüsü ile minibüs sürücüsü Uzunay yaralandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Pabutçu'nun hayatı tehlikesi sürüyor.

■ SEBAHATTİN ALP

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