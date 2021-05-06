Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şerit ihlali yapan otomobilin, karşı yönden gelen minibüsle çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, önceki gün saat 21.30 sıralarında YSE Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Adem Pabutçu (19) yönetimindeki 45 S 5445 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kazada otomobil sürücüsü ile minibüs sürücüsü Uzunay yaralandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Pabutçu'nun hayatı tehlikesi sürüyor.
■ SEBAHATTİN ALP
Korkunç kazada araç metal yığını oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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